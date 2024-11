Emil Aktion 2024 - Emils fünfter Tag

Auch in dieser Woche ist unser Emil wieder unterwegs und besucht verschiedene Grundschulen in Hagen. Heute war er an der Funckeparkschule. Dort hat er den Erstklässlern beigebracht, wie sie sicher zur Schule kommen. Neben heller Kleidung sind dabei auch Reflektoren wie unser Emil sehr wichtig. Der kam auch gut an, findet Schulleiterin Christine Proll.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Begleitet wird Emil auch von der Polizei, heute von Stefan Otto. Auch er findet unsere Verkehrssicherheitsaktion super.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Morgen (05.11) reist Emil weiter zur Vinckeschule. Neben dem kleinen Schlüsselanhänger können sich die Erstklässler hier noch auf eine andere Sache freuen, denn der große Emil kommt als Überraschungsgast mit. Den Überblick über die gesamte Emil Aktion für dieses Jahr gibt es hier.

Emil an der Funckeparkschule