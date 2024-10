Emil Aktion 2024 - Emils vierter Tag

Seit Montag ist unser Emil wieder an den Grundschulen in Hagen unterwegs. Im Rahmen der Emil Aktion lernen die Erstklässlern etwas über den sicheren Schulweg und die passende Kleidung. Auch der kleine Blinkie-Elch hilft dabei, denn durch das reflektierende Fell leuchtet er im Dunkeln und schützt die Kinder so vor Autofahrern. Heute waren wir mit der Aktion an der Goetheschule. Schulleitung Katharina Gödde hat sich sehr darüber gefreut, denn das Thema Verkehrssicherheit ist an ihrer Schule sehr wichtig.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Auch nächste Woche ist Emil im Stadtgebiet unterwegs, damit auch andere Erstklässler sich über einen Emil freuen können. Die Kinder von der Goetheschule waren nämlich direkt begeistert von dem Schlüsselanhänger. Viele wussten auch direkt, wohin sie ihren Emil hängen wollen.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Am Montag (04.11) geht es für Emil an die Funckeparkschule. Den Überblick über die gesamte Emil Aktion für dieses Jahr gibt es hier.

Emil an der Goetheschule