Emil Aktion 2024 - Emils zweiter Tag

Heute (29.10) ist Tag 2 bei unserer Emil Aktion. In dieser und der nächsten Woche verteilen wir den kleinen Leuchtelch wieder an die Erstklässler der Hagener Schulen. Damit wollen wir den Schulweg der Kinder machen. Außerdem sorgt der reflektierende Emil dafür, dass die Autofahrer die Kinder besser sehen. Heute waren wir an der Grundschule Hestert und die Kinder waren sofort vom kleinen Emil begeistert.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Natürlich hat jeder Schüler auch einen Blinkie-Anhänger sowie einen Flyer mit einem Ausmalbild von unserem Emil bekommen. Aber nicht nur die Schüler freuen sich immer über unseren Besuch, sondern auch die Lehrer sind begeistert von der Emil Aktion.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Morgen (30.10) geht es für Emil dann an die Kipperschule. Den Überblick über die gesamte Emil Aktion für dieses Jahr gibt es hier.





Emil an der Grundschule Hestert