Emil-Aktion 2025 - Überblick

Emil macht sich wieder auf den Weg!

Ab heute ist Emil gemeinsam mit unserer Reporterin und Emil-Beauftragten Lorita Halili und der Polizei in ganz Hagen unterwegs, um Erstklässlerinnen und Erstklässler zu besuchen. Dabei dreht sich alles um das Thema Sicherheit auf dem Schulweg. Besonders wichtig jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und es morgens oft noch dunkel ist.

Natürlich bringt Emil auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Reflektor-Elch mit, der Kinder sichtbarer macht und nebenbei für große Freude sorgt.

Hier stoppt Emil in diesem Jahr

In den beiden Wochen nach den Herbstferien besucht Emil mehrere Hagener Grundschulen. Auf seinem Tourplan stehen 2025 folgende Schulen:





Erich-Kästner-Schule

Grundschule Berchum-Garenfeld

Janusz-Korczak-Schule

Gebrüder-Grimm-Schule

Volmetal Grundschule

Kath. Grundschule Wesselbach

Grundschule Altenhagen

Goldbergschule

Grundschule Emst

Astrid-Lindgren-Schule





Leider kann Emil in der kurzen Zeit nicht an jeder Schule Halt machen. Dafür besucht er jedes Jahr andere Standorte, damit möglichst viele Kinder einmal dabei sein können.

Und wer keinen Emil vor Ort trifft, kann ihn sich ganz einfach nach Hause holen: Im Onlineshop gibt es den Reflektorelch und das Emil-Stofftier zum Nachbestellen.





Emil beginnt seine Tour!

© Radio Hagen

Emils erster Tag

© Radio Hagen

Emils zweiter Tag

© Lorita Halili / Radio Hagen

Emils dritter Tag

© Radio Hagen

Emils vierter Tag

© Radio Hagen

Emils fünfter Tag

© Radio Hagen

Emils sechster Tag