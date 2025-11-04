Emil-Aktion 2025 - Überblick
Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 09:58
Die Herbstferien sind vorbei und für viele Kinder heißt es wieder: Schulranzen packen und los! Mit dem Schulbeginn geht auch unsere alljährliche Verkehrssicherheits-Aktion mit Radio-Elch Emil in eine neue Runde. Hier gibt es die Infos!
Emil macht sich wieder auf den Weg!
Ab heute ist Emil gemeinsam mit unserer Reporterin und Emil-Beauftragten Lorita Halili und der Polizei in ganz Hagen unterwegs, um Erstklässlerinnen und Erstklässler zu besuchen. Dabei dreht sich alles um das Thema Sicherheit auf dem Schulweg. Besonders wichtig jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und es morgens oft noch dunkel ist.
Natürlich bringt Emil auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Reflektor-Elch mit, der Kinder sichtbarer macht und nebenbei für große Freude sorgt.
Hier stoppt Emil in diesem Jahr
In den beiden Wochen nach den Herbstferien besucht Emil mehrere Hagener Grundschulen. Auf seinem Tourplan stehen 2025 folgende Schulen:
- Erich-Kästner-Schule
- Grundschule Berchum-Garenfeld
- Janusz-Korczak-Schule
- Gebrüder-Grimm-Schule
- Volmetal Grundschule
- Kath. Grundschule Wesselbach
- Grundschule Altenhagen
- Goldbergschule
- Grundschule Emst
- Astrid-Lindgren-Schule
Leider kann Emil in der kurzen Zeit nicht an jeder Schule Halt machen. Dafür besucht er jedes Jahr andere Standorte, damit möglichst viele Kinder einmal dabei sein können.
Und wer keinen Emil vor Ort trifft, kann ihn sich ganz einfach nach Hause holen: Im Onlineshop gibt es den Reflektorelch und das Emil-Stofftier zum Nachbestellen.