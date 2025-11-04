Navigation

Emil-Aktion 2025 - Überblick

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 09:58

Die Herbstferien sind vorbei und für viele Kinder heißt es wieder: Schulranzen packen und los! Mit dem Schulbeginn geht auch unsere alljährliche Verkehrssicherheits-Aktion mit Radio-Elch Emil in eine neue Runde. Hier gibt es die Infos!

Emil Verkehrssicherheitsaktion Sicher zur Schule

Emil macht sich wieder auf den Weg!

Ab heute ist Emil gemeinsam mit unserer Reporterin und Emil-Beauftragten Lorita Halili und der Polizei in ganz Hagen unterwegs, um Erstklässlerinnen und Erstklässler zu besuchen. Dabei dreht sich alles um das Thema Sicherheit auf dem Schulweg. Besonders wichtig jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und es morgens oft noch dunkel ist.

Natürlich bringt Emil auch in diesem Jahr wieder seinen beliebten Reflektor-Elch mit, der Kinder sichtbarer macht und nebenbei für große Freude sorgt.

Hier stoppt Emil in diesem Jahr

In den beiden Wochen nach den Herbstferien besucht Emil mehrere Hagener Grundschulen. Auf seinem Tourplan stehen 2025 folgende Schulen:


  • Erich-Kästner-Schule
  • Grundschule Berchum-Garenfeld
  • Janusz-Korczak-Schule 
  • Gebrüder-Grimm-Schule 
  • Volmetal Grundschule 
  • Kath. Grundschule Wesselbach
  • Grundschule Altenhagen
  • Goldbergschule 
  • Grundschule Emst
  • Astrid-Lindgren-Schule 


Leider kann Emil in der kurzen Zeit nicht an jeder Schule Halt machen. Dafür besucht er jedes Jahr andere Standorte, damit möglichst viele Kinder einmal dabei sein können.

Und wer keinen Emil vor Ort trifft, kann ihn sich ganz einfach nach Hause holen: Im Onlineshop gibt es den Reflektorelch und das Emil-Stofftier zum Nachbestellen.


Emil beginnt seine Tour!

© Radio Hagen

Emils erster Tag

© Radio Hagen

Emils zweiter Tag

© Lorita Halili / Radio Hagen

Emils dritter Tag

© Radio Hagen

Emils vierter Tag

© Radio Hagen
© Radio Hagen
© Radio Hagen

Emils fünfter Tag

© Radio Hagen

Emils sechster Tag

© Radio Hagen

Weitere Meldungen

Emil führt seine Tour weiter durch!

Lokalnachrichten Gemeinsam mit der Polizei Hagen geht’s an die Grundschulen der Stadt, um Schulanfänger fit für den Straßenverkehr zu machen. Heute war Station an der Grundschule Altenhagen.

Durststrecke offenbar bald vorbei

Lokalnachrichten Die Cunoschule 1 kann ab dem 17. November wahrscheinlich wieder fast kompletten Präsenzuntericht anbieten. Das steht auf der Instagramseite der Berufsschule.

Emil an der Kath. Grundschule Wesselbach

Lokalnachrichten Eine Woche Emil-Aktion liegt schon hinter uns - und unser Radio-Elch ist noch lange nicht müde! Heute Morgen war Emil mit Polizei Hagen an der Katholischen Grundschule

skyline