Emils erster Tag
Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 13:58
Heute (27.10.) ist die Emil-Aktion an der Erich Kästner Schule gestartet. Hier gibt es die Infos!
Zwei Wochen lang dreht sich an vielen Grundschulen in Hagen alles um das Thema Schulwegsicherheit. Die Kinder bekommen dazu einen kleinen Reflektor-Elch, den sie an ihren Schulranzen hängen können. Die Kinder freuen sich total über ihren eignen kleinen Emil, denn sie wissen: Das macht sie sicherer auf ihrem Schulweg, besonders in der Dunklen Jahreszeit. Und süß finden sie ihn auch noch.