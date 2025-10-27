Navigation

Emils erster Tag

Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 13:58

Heute (27.10.) ist die Emil-Aktion an der Erich Kästner Schule gestartet. Hier gibt es die Infos!

© Lorita Halili / Radio Hagen

Zwei Wochen lang dreht sich an vielen Grundschulen in Hagen alles um das Thema Schulwegsicherheit. Die Kinder bekommen dazu einen kleinen Reflektor-Elch, den sie an ihren Schulranzen hängen können. Die Kinder freuen sich total über ihren eignen kleinen Emil, denn sie wissen: Das macht sie sicherer auf ihrem Schulweg, besonders in der Dunklen Jahreszeit. Und süß finden sie ihn auch noch.

© Radio Hagen

