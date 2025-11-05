Emil an der Goldbergschule

Navigation

Veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2025 12:13

Heute war unser Radio-Elch gleich doppelt im Einsatz: An beiden Standorten der Goldbergschule! Hier gibt es die Infos!

© Radio Hagen

Bei unserer Emil-Aktion sind wir zwei Wochen lang an Hagens Grundschulen und besprechen mit den Erstklässlern, worauf sie auf ihrem Schulweg achten müssen. Als Geschenk gibt es dann unseren reflektierenden Radio-Elch. Wir haben kleine Experimente gemacht mit Taschenlampen und den reflektierenden Emils. Als die Kinder gesehen haben, wie stark die Reflektoren im Dunkeln leuchten, gab’s lauter Aha-Momente. 

© Radio Hagen

