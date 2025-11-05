Emil an der Goldbergschule

Bei unserer Emil-Aktion sind wir zwei Wochen lang an Hagens Grundschulen und besprechen mit den Erstklässlern, worauf sie auf ihrem Schulweg achten müssen. Als Geschenk gibt es dann unseren reflektierenden Radio-Elch. Wir haben kleine Experimente gemacht mit Taschenlampen und den reflektierenden Emils. Als die Kinder gesehen haben, wie stark die Reflektoren im Dunkeln leuchten, gab’s lauter Aha-Momente.

© Radio Hagen