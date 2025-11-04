Emil führt seine Tour weiter durch!
Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 10:40
Gemeinsam mit der Polizei Hagen geht’s an die Grundschulen der Stadt, um Schulanfänger fit für den Straßenverkehr zu machen. Heute war Station an der Grundschule Altenhagen. Hier gibt es die Infos!
In den Klassen war heute richtig was los: Überall leuchten kleine graue Elche an den Ranzen – die neuen Emil-Reflektoren. Die Kinder probieren gleich aus, wie hell die Anhänger im Licht blinken, und erzählen stolz, was sie jetzt gelernt haben.
Gemeinsam mit der Polizei lernen die Kinder, wo man sicher über die Straße geht, warum man immer stehenbleiben und schauen sollte – und dass auch helle Kleidung morgens den Unterschied machen kann. Für Polizist Stefan Otto sind die Termine immer ein neues Erlebnis.