Navigation

Emil führt seine Tour weiter durch!

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 10:40

Gemeinsam mit der Polizei Hagen geht’s an die Grundschulen der Stadt, um Schulanfänger fit für den Straßenverkehr zu machen. Heute war Station an der Grundschule Altenhagen. Hier gibt es die Infos!

© Radio Hagen

In den Klassen war heute richtig was los: Überall leuchten kleine graue Elche an den Ranzen – die neuen Emil-Reflektoren. Die Kinder probieren gleich aus, wie hell die Anhänger im Licht blinken, und erzählen stolz, was sie jetzt gelernt haben.

© Radio Hagen

Gemeinsam mit der Polizei lernen die Kinder, wo man sicher über die Straße geht, warum man immer stehenbleiben und schauen sollte – und dass auch helle Kleidung morgens den Unterschied machen kann. Für Polizist Stefan Otto sind die Termine immer ein neues Erlebnis.

© Radio Hagen

Weitere Meldungen

Emil-Aktion 2025 - Überblick

Aktionen Die Herbstferien sind vorbei und für viele Kinder heißt es wieder: Schulranzen packen und los! Mit dem Schulbeginn geht auch unsere alljährliche Verkehrssicherheits-Aktion mit

Emil Verkehrssicherheitsaktion Sicher zur Schule

Durststrecke offenbar bald vorbei

Lokalnachrichten Die Cunoschule 1 kann ab dem 17. November wahrscheinlich wieder fast kompletten Präsenzuntericht anbieten. Das steht auf der Instagramseite der Berufsschule.

Emil an der Kath. Grundschule Wesselbach

Lokalnachrichten Eine Woche Emil-Aktion liegt schon hinter uns - und unser Radio-Elch ist noch lange nicht müde! Heute Morgen war Emil mit Polizei Hagen an der Katholischen Grundschule

skyline