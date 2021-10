Emil ist wieder auf Reisen

Der Hintergrund ist, dass es mittlerweile wieder lange dunkel bleibt und die Autofahrer die Kids schlechter sehen. Der kleine Elch dient deshalb als Reflektor. Er wird am Tornister, der Hosentasche oder an der Jacke befestigt und soll so den I Männchen ein sicheres ankommen garantieren. Seine Reise startet er heute in der Meinolfschule.





Die weitere Stationen sind:

Gebrüder-Grimm-Schule

FESH-Grundschule

Goldbergschule

Grundschule Emst

Erwin-Hegemann Schule

Grundschule Kley

Karl-Ernst-Osthaus-Schule

HagenSchule