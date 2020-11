Emils achter Besuch

Die letzten drei Tage von Emils Reise durch die Hagener Schulen haben heute in der Heideschule in Hohenlimburg angefangen. Der Leucht-Elch dient als Reflektor, den die Kinder an ihren Tornister, ihre Jacken oder die Hose machen können, denn gerade in der dunklen Jahreszeit werden die Kinder nur schlecht von Autofahrern gesehen. Morgen geht es für den Leuchtelch an die Kipper-Grundschule.