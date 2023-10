Emils achter Tag

Seit fast zwei Wochen ist unser kleiner Emil wieder in den Grundschulen unterwegs. Der Elch will den Schulweg der Erstklässler sicherer machen und war deshalb heute an der Janusz-Korczak-Schule zu Besuch. Dabei haben die Kinder gelernt, dass die richtige Kleidung und Reflektoren wie Emil sehr wichtig sind. Unterstützt wurde unsere Verkehrs-Sicherheits-Aktion von der Polizei. Morgen ist Emil dann in der Grundschule Emst.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen