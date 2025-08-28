Navigation

Emma Stone: «Ich glaube an Aliens»

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 15:33

In ihrem neuen Film spielt Stone eine Managerin, die sich mit Verschwörungsideologien herumschlagen muss. In Venedig gibt sie scherzhaft Einblick in ihr eigenes Verständnis außerirdischen Lebens.

Internationale Filmfestspiele Venedig
© Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa

Oscar-Preisträgerin

Venedig (dpa) - Oscar-Preisträgerin Emma Stone gibt sich überzeugt, dass im All mehr existiert als nur die Menschheit. Auf die Frage, ob sie an eine «allwissende Intelligenz» glaube, «die auf uns herabblickt», sagte die 36-Jährige, sie sei ein großer Fan des Astrophysikers Carl Sagan.

«Er war fest davon überzeugt, dass die Vorstellung, wir seien allein in diesem unendlichen Universum, wirklich allein - nicht, dass wir beobachtet werden, sondern dass wir hier draußen allein sind - eine ziemlich narzisstische Denkweise ist.» Scherzend fügte sie hinzu: «Also ja, ich gebe es zu. Ich glaube an Aliens.»

Stone ist beim Filmfest Venedig im Wettbewerbsbeitrag «Bugonia» zu sehen. In dem Werk von Giorgos Lanthimos («Poor Things») verkörpert sie eine Unternehmenschefin, die von zwei Verschwörungsideologen gekidnappt wird. Die beiden glauben, die Managerin sei ein Alien.

© dpa-infocom, dpa:250828-930-967514/1

Weitere Meldungen

Schlöndorff dreht neue Literaturverfilmung mit Lars Eidinger

Kino & TV Oscarpreisträger Volker Schlöndorff verfilmt den Generationenroman «Heimsuchung» von Jenny Erpenbeck. In Brandenburg haben jetzt die Dreharbeiten begonnen - mit diesem Cast.

Volker Schlöndorff

Sorge um George Clooney in Venedig

Kino & TV Einer der meist erwarteten Hollywood-Stars des Filmfests Venedig fällt vorerst aus - George Clooney nimmt wegen einer Nebenhöhlenentzündung nicht an der Pressekonferenz zu seinem

Internationale Filmfestspiele Venedig - Ankunft

Deutsche Kinos verkaufen weniger Tickets

Kino & TV Die Menschen sind im ersten Halbjahr 2025 erneut seltener ins Kino gegangen. Knapp eine Million Kinokarten wurden weniger verkauft.

Kinos verkaufen weniger Tickets
skyline