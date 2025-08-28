Navigation

Schlöndorff dreht neue Literaturverfilmung mit Lars Eidinger

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 15:26

Oscarpreisträger Volker Schlöndorff verfilmt den Generationenroman «Heimsuchung» von Jenny Erpenbeck. In Brandenburg haben jetzt die Dreharbeiten begonnen - mit diesem Cast.

Volker Schlöndorff
© Britta Pedersen/dpa

Film

Berlin (dpa) - Oscarpreisträger Volker Schlöndorff (86) dreht seinen nächsten Film. Der Regisseur verfilmt den Roman «Heimsuchung» von Autorin Jenny Erpenbeck (58) - mit Schauspielern wie Lars Eidinger (49), Martina Gedeck (63) und Ulrich Matthes (66). Gefilmt wird seit vergangener Woche in Brandenburg.

Gedreht werde am Scharmützelsee - «dem Originalschauplatz des Roman», dem Templiner See und dem Studio Babelsberg, teilten die Produktionsfirmen Ziegler Film und Studiocanal mit. Die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober dauern, auch im Januar 2026 wird noch gedreht.

«Jeder Film fühlt sich wieder wie der erste an»

Schlöndorff hat schon mehrere literarische Vorlagen auf die Leinwand gebracht. Seine Verfilmung von Günter Grass' gleichnamigem Roman «Die Blechtrommel» gewann sowohl die Goldene Palme in Cannes als auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.

«Jeder Film fühlt sich wieder wie der erste an», wurde Schlöndorff zitiert. Aber es sei in der Tat ein Traumberuf, wenn man einen Sommer am Seeufer verbringen dürfe.

Erpenbecks Roman handelt von den Bewohnern eines Hauses an einem See und spiegelt dabei deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zum Cast gehören etwa auch Angela Winkler (81), Detlev Buck (62) und David Bennent (58), der schon in «Der Blechtrommel» mitspielte.

© dpa-infocom, dpa:250828-930-967413/1

Weitere Meldungen

Emma Stone: «Ich glaube an Aliens»

Kino & TV In ihrem neuen Film spielt Stone eine Managerin, die sich mit Verschwörungsideologien herumschlagen muss.

Internationale Filmfestspiele Venedig

Sorge um George Clooney in Venedig

Kino & TV Einer der meist erwarteten Hollywood-Stars des Filmfests Venedig fällt vorerst aus - George Clooney nimmt wegen einer Nebenhöhlenentzündung nicht an der Pressekonferenz zu seinem

Internationale Filmfestspiele Venedig - Ankunft

Deutsche Kinos verkaufen weniger Tickets

Kino & TV Die Menschen sind im ersten Halbjahr 2025 erneut seltener ins Kino gegangen. Knapp eine Million Kinokarten wurden weniger verkauft.

Kinos verkaufen weniger Tickets
skyline