Endlich wieder Weihnachtsmarkt

Fast so wie früher können unter 3G Regeln wieder Crêpes, Schokofrüchte, Glühwein und Co. gegessen und getrunken werden. Den ersten Tag haben wir in unserer Das Ma Fakt Reihe auf unseren Social Media Kanälen begleitet. Eine Frage dabei war, ob es wieder früher ist oder Corona doch noch zu sehr das Leben bestimmt. Die Antwort darauf ist eher zwiegespalten.

