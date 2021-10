Enkeltrick zwei Mal verhindert

Gegen 14:30 Uhr wollte eine 90-jährige Frau in einer Bank in der Bahnhofstraße einen größeren Geldbetrag abheben. Die Hagenerin gab auf Nachfrage an, dass ihr Sohn schlagartig an Corona erkrankt sei und sie das Geld dringend für seine Medikamente benötige. Die Bankmitarbeiterinnen wurden skeptisch und riefen die Polizei. Vor Ort konnte der Sohn der Frau erreicht und der Trickbetrug bestätigt werden. Während die Polizei die Strafanzeige aufnahm, kam ein Ehepaar in die Bank um den gleichen Geldbetrag wie die Dame zuvor abzuheben. Auch die 72-Jährige und ihr 83-jähriger Mann gaben an, dass ihre Tochter an Corona erkrankt sei und Geld für Medikamente brauche. Auch sie konnte erreicht werden und bestätigen, dass sie gesund ist. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen Trickbetrugs ein.