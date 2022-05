Erneute Kundgebung

Es geht darum, in der aktuellen Tarifrunde Druck zu machen. In sozialen Berufen ist der Fachkräftemangel ein lang bekanntes und zunehmendes Problem. Die Aufgaben steigen und die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich. Verdi bittet Beschäftigte aus Hagen darum, am 04. Mai zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr auf den Rathausplatz in Witten zu kommen. Bereits am 05. April gab es eine entsprechende Kundgebung im Hagener Volkspark, bei der rund 400 Personen mitgemacht haben. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai statt.