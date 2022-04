Erstes Plakat geht nach Fley

Die Emil-Warnplakate verteilen wir diesen Monat, um Kindern mehr Sicherheit an Straßen zu ermöglichen. Im Falle der Kindertageseinrichtung in Fley ist das Plakat eine riesige Hilfe.

Wenn ihr Stellen kennt, an denen so ein Plakat sinnvoll wäre, dann sagt uns gerne Bescheid. Schickt uns dazu eine Mail an redaktion@radiohagen.de oder eine Sprachnachricht per App. Alle Infos findet ihr auch noch mal auf unserer Homepage.