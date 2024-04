EU-Wahlkampf: Friedrich Merz besucht Hagen

CDU-Chef Friedrich Merz hat am Samstag (27.04.24) das Schützenfest in Boele besucht. In seiner halbstündigen Rede übte er Kritik am Kurs der Bundesregierung und schwor seine Parteimitglieder auf den Europawahlkampf ein. Hier gibt es den Großteil seiner Rede zum Nachhören.

© Felix Tusche / Radio Hagen