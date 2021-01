Eure Fragen zum Impfen

Dr. Rolf Kinzius und Dr. Gerhard Koch konnten viele davon beantworten und haben versucht, Bedenken und Ängste zu nehmen. In Hagen sind bereits mehr als 2000 Menschen geimpft worden. Größere Komplikationen gab es laut der Ärzte dabei bisher nicht. Kinzius kann Vorbehalte verstehen, möchte sie aber entkräften:

© Radio Hagen

Das Hagener Impfzentrum öffnet am 1. Februar, dann zunächst für Menschen über 80. Dort ist alles vorbereitet - am kommenden Samstag gibt es nochmal eine Probe, um die Abläufe zu überprüfen. Dr. Gerhard Koch dazu, was die Impfung im Körper macht bzw. wie eine Schutzimpfung funktioniert:

© Radio Hagen

Das komplette Interview gibt es als Podcast und zwar hier.