EWG-Podcast #2

In Folge zwei des EWG-Podcasts gibt es einen Ortstermin in Eckesey. Dort hatte die Flut im Sommer 2021 auch gewütet. Alles ist noch nicht wieder in Takt. Allein das Trocknen der Gebäude hat gedauert, dazu die unterschiedlichen Installationen und Reparaturen.