Neuer EWG-Podcast

Dabei geht es unter anderem um Rohstoffe wie Holz beim Bauen. Und: es gibt einen Ortstermin in einem Fluthaus in Eckesey. Dort ist immer noch nicht wieder alles in Takt. Martin Schulte – technischer Leiter bei der EWG – erinnert sich an dramatische Tage mit viel Hilfsbereitschaft.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Die Flut ist in der nächsten Folge Thema - kommt in zwei Wochen - bis dahin gibt es die Auftaktfolge für euch. "Menschen. Wohnen. Der EWG-Podcast" - Der Kollege Robin Hiermer führt euch durch.





Zu finden - überall, wo es Podcasts gibt! UND HIER!