Europawahl: Katarina Barley besucht Hagen

Straßenwahlkampf in der Fußgängerzone

Die SPD-Politikerin ist knapp anderthalb Stunden lang mit Hagenerinnen und Hagenern ins Gespräch gekommen. Außerdem hat sie rote Rosen verteilt. Katarina Barley will sich im Wahlkampf gegen Rechtspopulismus und für mehr Demokratie einsetzen. Außerdem lobte sie bei ihrem Besuch in Hagen, dass bei der anstehenden Europawahl erstmals auch alle EU-Bürger ab 16 mitwählen dürfen.

Gewalt gegen Parteigenossen auch Thema

Thematisch ging es aber auch um den gewalttätigen Angriff auf Barleys Parteigenossen Matthias Ecke am zurückliegenden Wochenende in Dresden. Es sei für sie ein großer Schock gewesen, sagte die SPD-Spitzenkandidatin im Gespräch mit Radio Hagen. So etwas habe es zwar auch schon in der Vergangenheit gegeben. Allerdings habe sich in den letzten Jahren eine gewisse Aggressivität in die Gesellschaft eingeschlichen. Das sei eine besorgniserregende Entwicklung.

Mitschnitte aus der Morgensendung

