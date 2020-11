Fahrerflucht in Altenhagen

Dort hatte ein Mann sein Auto an der Alleestraße geparkt, war ausgestiegen und wollte über die Straße laufen. In diesem Moment wurde er von einem anderen Auto angefahren. Der Mann stürzte und verletzte sich so schwer am Bein, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Unfallfahrer fuhr einfach weiter. Er war in einem grauen Auto ohne Licht unterwegs.