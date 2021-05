Fahrraddemo am Samstag

Die Initiative ist ein Zusammenschluss von Hagenern, die unsere Stadt zu einer Fahrradstadt machen wollen. Unter dem Motto "Mehr Rad in Hagen wagen" treffen sich die Aktivisten deshalb am Samstag um 14 Uhr an der Polizeiwache in Hohenlimburg. Von dort aus geht es über das Hochschulviertel, Helfe, Boele und Vorhalle bis zur Springe. Die Route ist knapp 20 Kilometer lang. Jeder der will, kann mitfahren.

