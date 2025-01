Fahrradwerkstatt Hohenlimburg

In der Fahrradwerkstatt in der Obernahmer in Hohenlimburg arbeiten aktuell 14 Menschen im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit des Jobcenters. Sie reparieren und bereiten gespendete Fahrräder wieder auf, sodass sie entweder in Sozialkaufhäusern weiterverkauft oder im Rahmen des "Rückspiels" gespendet werden können. Werkhof-Geschäftsführer Jonas Diefenbacher freut sich sehr darüber, dass das Jobcenter sich für eine Weiterführung des Projektes entschieden hat. Das soll nun um den Bereich Elektro-Recycling erweitert werden.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Bisher konnten gespendete Elektrogeräte nur auf Funktion und Sicherheit geprüft werden - eine Instandsetzung fand nicht statt. Das ändert sich in diesem Jahr.

In der Werkstatt geht es aber nicht nur um die Reparatur und Aufbereitung, sondern auch darum eine Tagesstruktur anzubieten und soziale Kompetenzen zu fördern. Das Klima sei gut und die Menschen, die hier arbeiten, kommen gerne. Für sie ist die Maßnahme eine Chance sich in den Arbeitsmarkt wieder eingliedern zu können.