Faire Blumen schenken

In der fairen Woche, die jedes Jahr in der zweiten Septemberhälfte stattfindet, geht es dieses Jahr vor allem um schlechte Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit. An dem Stand gab es faire Rosen und man konnte alte Handys abgeben. Die Rohstoffe daraus können dann recycelt werden. Außerdem gab es ein Glücksrad mit Fragen zum Thema Kinderarbeit und Geschenktüten für Kinder mit vielen Informationen über Fairtrade.