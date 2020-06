In diesem Jahr geht es bei der Fairen Woche um die Frage, wie möglichst vielen Menschen ein gutes Leben ermöglicht werden kann und welchen Beitrag fairer Handel dazu leistet. Bauern und Produzenten im globalen Süden seien durch die Corona-Pandemie stark unter Druck geraten, so Claudia Eckhoff vom Allerwelthaus. Die größte Aktionswoche zum fairen Handel in Deutschland geht vom 11. Bis zum 25. September.





Wer Aktionen zur Fairen Woche organisieren möchte, findet hier alle Infos: www.fairewoche.de





Newsletter: https://www.faire-woche.de/service/newsletter