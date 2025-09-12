Fairer Handel in Hagen

Unsere Stadt ist Fairtrade Town, bei der Reihe geht es darum, die Vielfalt der Produkte, Techniken, Menschen und des Engagements zu entdecken.

Heute Abend wird die Wahrheit über Wein ans Licht gebracht. Die Veranstaltung im AllerweltHaus widmet sich der Kulturgeschichte des Rebensafts und auch der Verantwortung Europas für die Welt rund um die Weinproduktion in außereuropäischen Anbaugebieten. Fair gehandelte Weine werden dabei auch verkostet.

Morgen geht die Reihe mit einem fairen Kaffeekränzchen in der Kaffeerösterei des Freilichtmuseum weiter. Um Kaffee geht es auch bei einem Spaziergang nächste Woche mit Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff.

Eine weitere Veranstaltung stellt den Tee in den Mittelpunkt, außerdem gibt es eine Kleidertauschparty in der Hildegardisschule, das Fest zum Weltkindertag und den Parkingday nächsten Samstag an der Lange Straße. Überall spielt auch der Faire Handel eine Rolle