Prozess um Fall Kosta

Im Hagener Landgericht beginnt nächsten Freitag (01.08.) der Prozess um den Fall Kosta. Es geht um den Rentner, der am Silvesterabend des Jahres 2022 von drei Personen in seiner Wohnung am Bodelschwinghplatz überfallen worden war. Der ältere Mann war dabei so schwer verletzt worden, dass er später in einem Pflegeheim starb.

© Quelle: XY-Szenenfoto