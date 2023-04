Familienbüro Hagen West eröffnet

Das Familienbüro Hagen West befindet sich in der Spielbrinkstraße und soll künftig Ansprechpartner für Familien sein, die Rat suchen. Die Mitarbeiter unterstützen Familien bei vielen Herausforderungen des täglichen Lebens, zum Beispiel bei Anträgen zum Wohn-, Kinder- und Elterngeld, Anträgen in Schulen oder dem Jobcenter, Bürgergeld-Angelegenheiten oder bei der Suche nach einem Kita-Platz. Auch Behördengänge oder die Begleitung dabei sind möglich. Außerdem können werdende Mütter und Familien mit Kleinkindern Hilfe in Anspruch nehmen. Zwei Hebammen und eine Kinderkrankenpflegerin unterstützen und beraten während der Schwangerschaft, der Geburt des Kindes sowie bei Fragen zur Entwicklung, Ernährung oder Pflege. Finanziert wird das Familienbüro von der Stadt.