Ferienstart in NRW: So geht es stressfrei in den Urlaub

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Nicht nur in NRW starten die Herbstferien - auch in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und dem Saarland sind ab dem 13. Oktober Ferien. Deswegen warnt der ADAC vor Staus am ersten Ferien-Wochenende - den auch in Hessen, Sachsen und Thüringen beginnt bereits die zweite Herbstferienwoche und in Teilen der Niederlande beginnen die Ferien. Geduld ist laut ADAC vor allem rund um Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie auf den Strecken zu den Küsten gefragt. Bei schönem Wetter können auch Naherholungsgebiete rund um die Ballungsräume voll werden. Zusätzlich behindert werde der Verkehr durch rund 1230 Baustellen auf den Autobahnen. Außerdem muss man grade vor den Wochenenden mit dichten Berufsverkehr rechnen. Auch im Ausland sei mit "lebhaftem" Reiseverkehr zu rechnen. Besonders staugefährdet seien Strecken zu beliebten Wanderzielen in den Alpen. In Österreich werde an einigen wichtigen Fernstraßen gebaut.

An den Flughäfen mehr Zeit einplanen

Gerade zu Ferienbeginn ist mit einem erhöhten Andrang am Flughafen zu rechnen, weshalb es ratsam ist, für die Anreise und die Abläufe vor Ort mehr Zeit einzuplanen. Besonders bei der Sicherheitskontrolle kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Um Zeit zu sparen, empfiehlt es sich, den Online Check-in zu nutzen. Auch die Gepäckaufgabe sollte gut vorbereitet werden: Es ist sinnvoll, sich im Vorfeld über die Öffnungszeiten der Schalter zu informieren und das Gepäck möglichst früh abzugeben, um unnötige Hektik kurz vor Abflug zu vermeiden. Zudem ist darauf zu achten, alle Gepäckbestimmungen einzuhalten, um Verzögerungen bei der Abgabe zu verhindern.

Autor: David Müller