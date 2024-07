Fernuni feiert sich warm

© Radio Hagen

...sagt Patric Albrecht von der Fernuni. Er freut sich, dass das Campusfest nach den digitalen Corona-Ausgaben wieder eine richtige Party vor Ort ist...und denkt zum Beispiel gerne an letztes Jahr zurück...

Toll eben immer zu sehen, dass die Fernuni für uns hier in Hagen eben nicht "fern" ist...sondern in vielen Bereichen durchaus nah dran...

Ihr könnt auf besagten Hügel auch zum Feiern kommen. 24. August: Campusfest! Ende des Jahres gibt es dann den Startschuss ins 50 Jahre Fernuni-Jubiläum...

DAS JUBILÄUMSJAHR

Patric Albrecht ist an der Fernuni für Marketing und Veranstaltungen zuständig. Aktuell ist besonders viel auszuhecken. Denn nach dem Campusfest am 24. August starten Ende des Jahres die Aktionen und Events zum 50. Jubiläum der Fernuni. Ganz praktisch, dass Patric schon beim 40. dabei war...

Gerade in den Corona-Jahren hat die Fernuni gezeigt, wie weit sie - bspw in Sachen Digitalisierung - schon ist...musste aber natürlich auch in vielen Bereichen neue Wege gehen. In die Zukunft - mit all ihren Herausforderungen. Gefeiert werden soll dann ab Ende des Jahres ganz oft und ganz unterschiedlich...

Ein Mensch fällt dem Marketingmann immer dann ein, wenn er an die Highlights seines Fernuni-Schaffens denkt. Da geht's um ein weitgereistes kleines Stück Stoff.

Die Fernuni feiert 50-Jähriges. Ab Ende des Jahres geht es damit los. Vorher gibt es das Campusfest am 24.8. - und wie es alles angefangen hat, mit EINEM Gebäude und Schafen auf der Weide drumrum...könnt ihr auf dem Bild zu dieser Seite sehen...