Fernuni sucht Gründer

Die Fernuni will dabei die Erfolgsfaktoren von Gründern herausfinden. Für die Studie werden noch Teilnehmer gesucht. Mitmachen können Menschen aus allen Branchen und allen Phasen einer Gründung. Die anonyme Teilnahme ist in deutscher und in englischer Sprache möglich.

Infos: https://www.fernuni-hagen.de/arbeitspsychologie/forschung/lite-projekt.shtml