Verschiedene Sozialeinrichtungen bitten um Lebensmittelspenden

Die Spendenbereitschaft der Hagener ist auch in diesem Jahr bei der Erntedank-Aktion wieder sehr hoch.

Abgeben werden können noch bis Sonntag Lebensmittel wie Aufschnitt, Käse und Wurst, Eier, Kuchen, aber auch Haltbare Lebensmittel wie Konserven, Reis und Nudeln werden gerne genommen.

Annahme stellen sind neben dem Waschsalon auch die Suppenküche, der Warenkorb und Corbacher 20.