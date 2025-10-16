Feuer in der Obernahmer





Aufgrund von Lage und Zustand des Gebäudes waren die Löscharbeiten schwierig. Die Retter konnten das Feuer in dem einsturzgefährdeten Gebäude nur von außen bekämpfen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, Feuerwehrleute sind aber für Nachkontrollen regelmäßig vor Ort.

Über die Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Experten der Hagener Kripo haben die Ermittlungen übernommen. Wegen der Einsturzgefahr können aber auch sie den Brandort vorerst nicht betreten.

Die Villa gilt als Lost Place und damit für viele Leute als Erkundungsziel.