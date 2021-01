Feuerwehreinsatz in Haspe

In der St. Bonifatius Kirche in Haspe haben heute Vormittag ein Tannenbaum und eine Krippe gebrannt. Gegen 11 Uhr traf die Feuerwehr in der Berliner Straße ein. Das Feuer ist unter Kontrolle. Ursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

© Alex Talash