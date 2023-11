Filme und Fahrstühle

Der Lift funktioniert in jedem Genre, egal ob Buster Keaton im Stummfilm, Bruce Willis im Actionfilm, oder in der Romanverfilmung "Fifty shades of grey". Zur Tagung gibt es auch einen öffentlichen Vortrag mit Filmsichtung.

Termin dafür ist am 1. Dezember um 17 Uhr im Kino Babylon in der Pelmke. Als Experte für Humor und Komik präsentiert Nils Jablonski verschiedene Slapstick-Filme und freut sich auf Gespräche mit dem Publikum. Er möchte Uni und Stadtgesellschaft im Kino zusammen bringen.