Flaggendiskussion

Die isrealische Flagge hatte Mittwoch nur einen kurzen Auftritt am Hagener Rathaus. Wie zahlreiche andere Städte und Gemeinden in Deutschland hatte auch die Stadt Hagen die israelische Flagge am Rathaus an der Volme gehisst. Dann hatte die Stadt die Flagge wieder abgehängt: Zur Deeskalation, wie sie gestern sagte.

© Radio Hagen