Die Zahl der Berichte häufen sich, dass Fluggesellschaften kurzfristig Flüge annulieren, obwohl die Fluggäste teilweise schon am Gate kurz vor Abflug bereitstehen. Der Personalmangel schadet allen Beteiligten. Aus Verbrauchersicht sind die aktuellen Umstände an den meisten deutschen Flughäfen unzumutbar. Der Flughafen in Düsseldorf versinkt im Chaos, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Wir haben einen Experten, der uns erklärt, welche Rechte man als Verbraucherin und Verbraucher hat, sollte ein Flug plötzlich ausfallen oder verschoben werden.

Rechtsanwalt Kempgens: Das sind meine Rechte bei Flugausfällen

Rechtsanwalt Arnd Kempgens:

Das hängt meist davon ab, ob es eine Individual- oder eine Pauschalreise ist. Pauschalreisende haben es etwas einfacher. Die bekommen nämlich, wenn sie jetzt den Flug verpassen, weil der annulliert wird, sogar einen Teil des Reisepreises zurück, weil das natürlich ein Reise-Mangel ist, wenn sie erst später zu ihrem Urlaubsort anreisen. Diejenigen, die das getrennt gebucht haben, also beispielsweise den Flug, das Hotel und den Mietwagen jeweils separat, haben es etwas schwerer. Denn die Fluggesellschaft, die ja nur für den Flug zuständig ist, haftet dann nicht für Folgeschäden. Es sei denn, der Fluggesellschaft könnte man nachweisen, dass sie das vorsätzlich gemacht habe oder zumindest grob fahrlässig agiert habe, was aber meistens nicht der Fall ist. Es sind Organisationsprobleme am Flughafen - beim Check-In oder bei der Sicherheitskontrolle, die dann zu Annullierungen führen.

Das kann bei Individualreisenden erstattet werden

Rechtsanwalt Arnd Kempgens sagt dazu, dass es sowohl bei Einzel- als auch Pauschaltickets Erstattungen bei annullierten Flügen gibt. Je nach Entfernung zum Zielort liegen die Entschädigungen bei 250 bis 600 Euro - schon, wenn man am Zielort drei Stunden zu spät ankommt. Kempgens rät: "Dieser Anspruch sollte dringend geltend gemacht werden. Gute Apps fürs Smartphone machen die Sache dabei einfacher, an das Geld zu kommen." Pauschalreisende hätten aber mehr Ansprüche auf größere, höhere Erstattungen als Individualreisende, fügt Kempgens hier hinzu.

Was passiert, wenn mein Flug einfach einen Tag früher gehen soll?

Wenn die Fluggesellschaft den Flug einen Tag eher anbietet, hat man laut Kempgens drei Möglichkeiten:

Entweder man tritt vom Vertrag zurück, natürlich erhält man sein Geld zurück.

Man kann verlangen, dass ein anderer Flug zur Verfügung gestellt wird. Denn die Fluggesellschaft ist ja einen Vertrag eingegangen und den muss sie in erster Linie auch erfüllen. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, muss die Fluggesellschaft das machen, wenn die Fluggesellschaft sich aber gar nicht drum kümmert, kann man auch selber einen Flug buchen.

Die letzte Möglichkeit wäre, auf der Arbeit um einen weiteren Urlaubstag zu bitten, den der Chef oder die Chefin meistens auch stattgibt. Außer es sprechen betriebliche Gründe dagegen.

Rechtsanwalt Kempens zu verschobenen Flügen einen oder mehrere Tage später

Kempgens spricht auch in diesem Fall davon, dass es mit einer Pauschalreise viel einfacher ist, an die Erstattungen oder Entschädigungen zu kommen, als bei einer Reise, die aus mehreren Buchungsteilen besteht. "Wenn ich als Individualreisender dadurch einen Mietwagen zu spät annehmen kann, ist nicht die Fluggesellschaft dafür verantwortlich. Die schuldet einem ja nur den Flug und ist nicht für den Rest zuständig. Die pauschale Entschädigung der Fluggesellschaft zwischen 250 und 600 Euro je nach Entfernung zum Zielort erhält man aber trotzdem", so Kempgens. auch wenn das eventuell nur ein kleiner Trost sein könnte.

Rechtsanwalt Kempgens: Das rate ich Reisenden in der aktuellen Chaos-Situation

Vor allem rate ich zu einer Sache: Ruhe bewahren und nicht zu sehr ärgern, sonst bringt der Urlaub nämlich überhaupt nichts! Man sollte einfach damit rechnen, dass es im Moment doch erhebliche Schwierigkeiten gibt. Deshalb versuchen, einigermaßen cool zu bleiben und auch mit den Flughafen-Mitarbeitern vernünftig zu sprechen. Wir erleben nämlich immer, dass es ganz großen Ärger gibt, fast schon regelrechte Schlägereien. Die Ansprüche, die man geltend machen kann, bitte immer schriftlich geltend machen. Dafür gibt es sehr gute und einfache Apps in den App-Stores. Wir erleben: wer cool bleibt, fährt an Flughäfen am besten.

Was passiert, wenn man am Ziel wegen Verschiebungen länger bleiben muss? Wer übernimmt die Kosten

Bei Pauschalreisen muss der Reiseveranstalter die Kosten übernehmen, denn er ist ja dafür verantwortlich, dass der Betroffene vernünftig hin und pünktlich wieder zurückgeflogen wird. Die Mehrkosten müssen daher vom Veranstalter übernommen werden, allerdings nicht die Kosten, die vielleicht als Folgeschaden auftreten, wenn es Ärger auf der Arbeit gibt. Dafür ist die Reisegesellschaft oder eine Fluggesellschaft nicht verantwortlich, sodass es immer das Risiko des Betroffenen selbst ist, wenn sie eben aus dem Urlaub zu spät am Arbeitsplatz erscheinen. Mein Tipp: Einen Plan B mit den Verantwortlichen auf der Arbeit ausmachen. Es kann passieren, dass diese Zustände den gesamten Sommer und länger über bestehen bleiben, weil die Personalknappheit am Flughafen so schnell nicht durch neue Mitarbeiter ausgeglichen werden kann. Allein die Sicherheitschecks, die gemacht werden müssen, um neue Mitarbeiter einzusetzen, werden Wochen in Anspruch nehmen.

Autor: Joachim Schultheis