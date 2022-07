Fluthelferfest Holthausen

In Holthausen fand am Samstagnachmittag, 16. Juli 2022, ein Nachbarschaftsfest statt, um an die Opfer der Flut und insbesondere die Fluthelfer zu erinnern. Fast jeder vor Ort war von den Schäden der Flut betroffen, doch die gegenseitige Unterstützung und Hilfe beim Wiederaufbau der Nachbarn war überragend.

© Radio Hagen/ Marit Kersting