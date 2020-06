Freigabe Enneper Straße

Auf besagter Strecke ist ein mittlerer Fahrstreifen in rotem Asphalt hinzugekommen. Die Spur kann von beiden Richtungen aus genutzt werden, zum Beispiel bei Abbiegevorgängen in Einfahrten oder um haltende Fahrzeuge zu umfahren. Hierdurch soll der Verkehr flüssiger laufen. In Teilbereichen gibt es Parkstreifen und auf fast der kompletten Länge stehen nun beidseitig Radwege zur Verfügung. Das gesamte Projekt ist nach bereits 21 Monaten fertig geworden, etwa drei Monate früher als geplant.