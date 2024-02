Frühchen im AKH

Die Frau wurde stationär aufgenommen, die Schwangerschaft konnte bis in die 24. Woche verlängert werden. Ende Juli wurde das Kind dann per Kaiserschnitt auf die Welt geholt, etliche Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin im November. Die kleine Hafsa war nur etwas größer als eine Hand, aber auch eine Kämpferin. In der Obhut des Perinatalzentrums machte sie schnell Fortschritte. Die Kleine ist längst Zuhause, die Familie wird weiter unterstützt.

Für alle, die mehr über die Versorgung von Frühchen wissen möchten, gibt es nächste Woche Donnerstag einen Vortrag im AKH. Termin 29.02., 17.30 Uhr