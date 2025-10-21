Für die Würde unserer Städte

Bei dem Treffen in Mainz geht es die nächsten drei Tage um die Weiterentwicklung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Auch die Stadt Mainz gehört zum Aktionsbündnis. Das fordert, dass die Spirale der steigenden Kosten endlich gestoppt wird.

Es brauche eine Altschuldenlösung. Die Städte dürften mit den rasant steigenden Sozialausgaben nicht alleine gelassen werden, Fördermittel für Investitionen sollten als pauschale Zuweisungen an die Kommunen gehen. Und: Die Konferenz dürfe nicht zu einem Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern werden.