Bunt und schrill

Der Fummellauf lockt auch in der diesjährigen Ausgabe wieder viele Zuschauer in die Volmegalerie. Mittlerweile ist er fester Bestandteil des Hagener Karnevals, bevor am Wochenende dann die Festwagen losziehen. Herren in schrillen Verkleidungen und auf High Heels machen Party und bringen dem Publikum ordentlich Stimmung. Lia Staniewski war als Reporterin vor Ort.

© Radio Hagen

Fotos Fummellauf 2024