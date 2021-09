Fund aus dem Zweiten Weltkrieg

Die Granate wurde wahrscheinlich durch das Hochwasser an die Oberfläche gespült. Ein Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs fand die 30 Zentimeter lange Panzergranate in einem Waldstück. Der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen Lippe kümmerte sich gestern Nachmittag um die Sprengung. Wohnhäuser in der Umgebung wurden evakuiert. Die Selbecker Straße war für eine halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt.