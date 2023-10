Galeria-Kaufhof-Haus wird leergeräumt

Der Hauseigentümer hatte vor ein Wochen eine Burscheider Firma mit dem Abbau der Ladeneinrichtung beauftragt. Das Unternehmen hat sich daraufhin das Inventar angeguckt, es sortiert und bewertet. Nun läuft der Abbau auf Hochtouren. Die Mitarbeiter bauen zum Beispiel Regale ab, schaffen Wühltische aus dem Gebäude und räumen alte Schaufensterfiguren weg.

Inventar wird unter anderem bei Ebay verkauft

Die alte Ladeneinrichtung von Galeria-Kaufhof soll anschließend unter anderem bei Ebay verkauft werden. Eine "Schaufensterfigur mit höhenverstellbaren Brüsten" gibt es zum Beispiel für knapp 70 Euro. Ein großes Wandregal gibt es für etwa 350 Euro.

Zukunft des Galeria-Kaufhof-Hauses weiter offen

Das Gebäude soll bis Ende November leergeräumt sein. Danach wird es an den Eigentümer übergeben. Wer das Gebäude in Zukunft nutzen könnte, ist noch offen. Angeblich gibt es Gespräche mit einem "attraktiven Mieter". Wer das sein soll und wann er in die ehemalige Galeria-Filiale ziehen könnte, ist nicht bekannt.