Galeria Kaufhof öffnet zum letzten Mal die Türen

Letztes Inventar wird verkauft

80% des verbliebenen Inventars der ehemaligen Kaufhof Filiale sind schon verkauft. Damit die restlichen Stücke nicht auf dem Müll landen, können alle Interessenten noch einmal zuschlagen. Schreibtische, Schaufensterpuppen, Stühle oder Dekorationen, alles wird zu günstigen Preisen zum Verkauf angeboten. Laut Projektbeauftragten sind auch Raritäten und Einzelstücke unter den Angeboten. Der Verkauf dient vor allem der Nachhaltigkeit. Anstelle das gesamte Inventar wegzuwerfen, können die Stücke noch einen neuen Zweck erhalten.

Viele Interessenten hat das Angebot noch einmal in die Filiale gezogen. © Viele Interessenten hat das Angebot noch einmal in die Filiale gezogen. ©

© Radio Hagen

Gebäude hat bereits neues Nutzungskonzept

Was genau mit der Kaufhof Filiale passieren soll ist noch nicht genau bekannt. In das Erdgeschoss soll laut Vermieter ein Einzelhandel einziehen. Die oberen früheren Verkaufsräume sollen anderweitig genutzt werden. Genaueres ist noch nicht bekannt. Nach dem Abverkauf des letzten Inventars wird die 12.000 Quadratmeter große Filiale Ende November an den Vermieter zurückgegeben.