Westfalia Markt Hagen öffnet zum letzten Mal

Räumungsverkauf nach Insolvenz

Nach dem Insolvenzantrag gab es große Ungewissheit, wie es mit dem Markt weitergehen soll. Vor einigen Wochen wurde dann aber entschieden, dass der Markt schließen muss. Es folgte ein Räumungsverkauf mit zum Teil großen Rabatten. Der Ansturm war so groß, dass er vorzeitig beendet werden kann. Die Regale sind so gut wie leer. Von 10 bis 18 Uhr öffnet "Westfalia" am Mittwoch zum letztes Mal.

Markt war sehr beliebt

Der Westfalia-Markt ist bzw. war ein Fachmarkt für Werkzeuge, Garten-, Haushalt-, Fahrzeug- und Camping-Artikel. Er zeichnete sich durch professionelle Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hochwertige Produkte aus. Doch dieses Kapitel ist nun zu Ende. Der Markt macht ein für alle mal zu. Viele Kunden waren enttäuscht, als sie von der Schließung erfahren haben und werden den Markt vermissen.