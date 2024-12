Gebrauchtwarenkaufhaus für alle

Unter dem Motto "weiterverwerten statt entsorgen" werden Schränke und Co in der Werkhofwerkstatt aufgearbeitet, zu Teil entstehen aus den alten Sachen ganz neue Dinge, die für kleines Geld zu haben sind. Gleichzeitig werden junge Leute aus dem Projekt Jugendwerkstatt für eine Ausbildung vorbereitet. Der verkaufsoffene Samstag bietet aber auch eine große Auswahl an Weihnachtsdeko. Die Kantine sorgt für Kaffee, Kakao und frische Waffeln.