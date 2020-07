Gedenkfeier für Armin Samsen

Armin Samsen fiel bei einem Einsatz der Taucherstaffel aus einem fahrenden Wagen und starb einige Tage später im Krankenhaus. Um ihrem Kollegen zu gedenken, tauft die Hagener Feuerwehr ihr neues Rettungsboot auf seinen Namen. Die Feier ist für den 06. August angesetzt – das Datum, an dem Armin Samsen vor einem Jahr starb. Um 16 Uhr geht es an der Feuer- und Rettungswache in der Florianstraße los.