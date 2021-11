Gefährlicher Einsatz

Eine ganze Wohnung voll mit Gifttieren sorgte gestern für einen gefährlichen Einsatz in Wehringhausen. Dort wollte das Veterinäramt die Haltung von Schlangen und Co in einer Wohnung kontrollieren. Dabei entdeckten die Fachleute 50 Giftschlangen, zwei Skorpione und zwei Vogelspinnen.

© Marius Noack/Stadt Hsagen